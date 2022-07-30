«Бавария», «Баскония» и «Монако» интересуются Матеушем Пониткой

Бывший форвард «Зенита» Матеуш Понитка (28 лет, 198 см) входит в сферу интересов нескольких европейских клубов.

По информации инсайдера Луки Д’Алессандро, на капитана сборной Польши претендуют , и , участвующие в .

Также Понитка может перейти в турецкую «Каршияку», которая в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов.

Форвард провел три сезона в и принял участие в 71 матче Евролиги, набирая в среднем 7,5 очка, 5 подборов и 2,5 передачи.

Он покинул расположение клуба в марте. Стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта.

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