Функционер НБА: «У «Лейкерс» осталось три партнера для обмена Уэстбрука: «Индиана», «Сан-Антонио» и «Юта»

По словам руководителя одного из клубов НБА, у осталось три «очевидных» партнера, с которыми следует вести переговоры по обмену разыгрывающего . Это , и «Юта».

Бывший MVP НБА с годовым контрактом на 47 миллионов долларов не имеет большой ценности на рынке. По мнению анонимного функционера, в лиге осталось три команды, которые могут согласиться на обмен 33-летнего разыгрывающего.

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