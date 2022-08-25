Леброн Джеймс: «Не могу дождаться, когда Уэстбрук выстрелит в этом сезоне»

Звездный форвард считает, что его партнер по команде должен «выстрелить» в предстоящем сезоне.

«Не могу дождаться, когда он выстрелит в этом сезоне», – написал Джеймс в ответ на пост своего близкого друга и эксперта НБА Cuffs The Legend.

«Неуважение и сарказм в адрес Уэстбрука – это банально, независимо от того, как вы относитесь к прошлому сезону. Некоторым людям нужно заняться своей жизнью», – написал Cuffs The Legend на своей странице в Twitter.

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