Расселла Уэстбрука, скорее всего, не будет в составе «Лейкерс» к началу тренировочного лагеря (The Athletic)

По словам источника, близкого к ситуации, обмен в повышает вероятность того, что не будет в составе команды к началу тренировочного лагеря, пишет журналист The Athletic Йован Буха.

«Лейкерс» либо попытаются обменять Уэстбрука в другую команду, либо выведут его из состава, как это сделали «Рокетс» с Джоном Уоллом в прошлом сезоне.

Предсезонные тренировочные сборы обычно проходят в конце сентября-начале октября. Этим летом Уэстбрук воспользовался опцией игрока в контракте и должен получить 47 миллионов долларов за сезон-2022/23, что является второй по величине зарплатой в .

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