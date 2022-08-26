Расселла Уэстбрука, скорее всего, не будет в составе «Лейкерс» к началу тренировочного лагеря (The Athletic)

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По словам источника, близкого к ситуации, обмен Патрика Беверли в «Лейкерс» повышает вероятность того, что Расселла Уэстбрука не будет в составе команды к началу тренировочного лагеря, пишет журналист The Athletic Йован Буха.

«Лейкерс» либо попытаются обменять Уэстбрука в другую команду, либо выведут его из состава, как это сделали «Рокетс» с Джоном Уоллом в прошлом сезоне.

Предсезонные тренировочные сборы обычно проходят в конце сентября-начале октября. Этим летом Уэстбрук воспользовался опцией игрока в контракте и должен получить 47 миллионов долларов за сезон-2022/23, что является второй по величине зарплатой в НБА.

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