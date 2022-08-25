Скип Бэйлесс: «Беверли будет отнимать у Уэстбрука игровое время? Это лучше, чем WWE»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс посмеялся над переходом разыгрывающего в .

«Патрик Беверли в «Лейкерс»? Его вражда с Уэстбруком насчитывает около десяти лет. А теперь он будет отнимать у Уэстбрука игровое время? Это лучше, чем WWE. Это «Сайдшоутайм», – написал Бэйлесс в Twitter.

По информации инсайдеров, «Лейкерс» приобретут Беверли у «Юты» в обмен на Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона.

В 2019 году Уэстбрук посмеялся над Беверли, с которым у него неоднократно возникал конфликт на площадке. «Патрик Беверли всех обманул, будто он умеет играть в защите. На самом деле он не способен никого остановить. Он просто бегает и ничего не делает», – сказал Расс.

В минувшем сезоне Беверли припомнил Уэстбруку ту насмешку, сказав: «Помню, как однажды кто-то сказал, что я только бегаю и всех дурачу. Что ж, в этом сезоне дружище играет как настоящий фокусник».

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