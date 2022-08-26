Евгений Колесников: «Я сменил агента. Это никак не связано с моим уходом из ЦСКА»

Атакующий защитник опроверг сообщение о том, что он расстался с агентом из-за ухода из .

«Я сменил агента в связи с тем, что меня долгие годы сопровождает и помогает в продвижении, PR и по спортивной части Денис Прокофьев. Я постоянно с ним на связи, он отправлял меня на сборы и занимался моими делами. Сейчас он получил лицензию агента. Конечно, я перешел к нему, так как он повлиял на мою карьеру и был со мной в важные моменты. Это никак не связано с моим уходом из ЦСКА.

Плюс, я не планирую завершать карьеру и точно остаюсь в баскетболе. У нас большие задачи на предстоящий сезон. Остальная информация не соответствует действительности», — сказал 36-летний игрок.

По окончании прошлого сезона ЦСКА не стал продлевать соглашение с Колесниковым, после чего игрок самостоятельно устроился в саратовскую команду. Сообщалось, что это послужило причиной для увольнения агента.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ