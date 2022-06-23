ЦСКА объявил об уходе из команды Евгения Колесникова

Защитник Евгений Колесников (36 лет, 195 см) покинул ЦСКА по завершении контракта.

Воспитанник «молодежки» ЦСКА присоединился к красно-синим в апреле, перебравшись из саратовского «Автодора».

Колесников принял участие в пяти матчах на финише сезона.

«В составе нашей команды Евгений согласился на непривычную роль, оказавшись в глубоком резерве, но с честью исполнял все, чего от него требовал тренерский штаб. Как умелый и опытный игрок он проделывал огромный объем работы на тренировках и помогал создавать «химию» внутри команды. В «Автодоре» Колесников показывал классный баскетбол, потому, уверен, он способен удержать планку и стать одним из лидеров в другой команде Лиги ВТБ.

Мы благодарны Евгению за помощь в концовке сезона и искренне желаем ему удачи на следующем этапе профессиональной карьеры. Евгений – настоящий профессионал и великолепный, очень отзывчивый человек, на которого всегда можно положиться. Уверен, он еще покажет свой уровень», – сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

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