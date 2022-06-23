ЦСКА объявил об уходе из команды Евгения Колесникова

Теги переходы ЦСКА Андрей Ватутин Евгений Колесников Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник Евгений Колесников (36 лет, 195 см) покинул ЦСКА по завершении контракта.

Воспитанник «молодежки» ЦСКА присоединился к красно-синим в апреле, перебравшись из саратовского «Автодора».

Колесников принял участие в пяти матчах на финише сезона.

«В составе нашей команды Евгений согласился на непривычную роль, оказавшись в глубоком резерве, но с честью исполнял все, чего от него требовал тренерский штаб. Как умелый и опытный игрок он проделывал огромный объем работы на тренировках и помогал создавать «химию» внутри команды. В «Автодоре» Колесников показывал классный баскетбол, потому, уверен, он способен удержать планку и стать одним из лидеров в другой команде Лиги ВТБ.

Мы благодарны Евгению за помощь в концовке сезона и искренне желаем ему удачи на следующем этапе профессиональной карьеры. Евгений – настоящий профессионал и великолепный, очень отзывчивый человек, на которого всегда можно положиться. Уверен, он еще покажет свой уровень», – сказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

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