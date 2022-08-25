Евгений Колесников уволил агента из-за ухода из ЦСКА («Свободный агент»)

Атакующий защитник расстался с агентом . Как сообщает «Свободный агент», причиной решения 36-летнего игрока стал отказ от продления контракта.

Колесников пришел в ЦСКА в апреле этого года, но из-за травмы провел за команду всего пять матчей. По окончании сезона армейца не стали продлевать соглашение с опытным защитником, и тот подписал однолетний контракт с . Как отмечает источник, игрок устроился в саратовскую команду без помощи агента.

По слухам, Колесников сам хочет стать агентом по окончании карьеры.

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