Евгений Колесников вернется из ЦСКА в «Автодор»

«Автодор» подпишет контракт на один год с атакующим защитником Евгением Колесниковым (36 лет, 195 см), пишет «Перехват».
Игрок уже выступал за саратовский клуб в прошлом сезоне и провел 12 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,7 очка, 2 подбора и 1,3 передачи при реализации 45,5% из-за дуги.
В апреле Колесников перешел в ЦСКА, за который успел сыграть в пяти мачтах. После окончания сезона баскетболист покинул московский клуб.
Отмечается, что в нынешнее межсезонье Евгением интересовались также «Парма» и «Самара».