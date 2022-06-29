Евгений Колесников вернется из ЦСКА в «Автодор»

Теги переходы ЦСКА Евгений Колесников Автодор Единая лига ВТБ Самара Парма-Парибет Баскетбол

«Автодор» подпишет контракт на один год с атакующим защитником Евгением Колесниковым (36 лет, 195 см), пишет «Перехват».

Игрок уже выступал за саратовский клуб в прошлом сезоне и провел 12 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,7 очка, 2 подбора и 1,3 передачи при реализации 45,5% из-за дуги.

В апреле Колесников перешел в ЦСКА, за который успел сыграть в пяти мачтах. После окончания сезона баскетболист покинул московский клуб.

Отмечается, что в нынешнее межсезонье Евгением интересовались также «Парма» и «Самара».

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