«Автодор», «Парма» и «Самара» проявляют интерес к Евгению Колесникову

«Автодор», «Парма» и «Самара» заинтересованы в приобретении бывшего защитника ЦСКА Евгения Колесникова (36 лет, 195 см), сообщает Telegram-канал «Перехват».
Воспитанник «молодежки» ЦСКА присоединился к красно-синим в апреле, перебравшись из саратовского «Автодора».
Колесников принял участие в пяти матчах на финише сезона. По окончании сезона защитник покинул команду в связи с истечением срока контракта.
В составе «Автодора» Колеников провел 12 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 6,7 очка, 2 подбора и 1,3 передачи при реализации 45,5% трехочковых.
До этого Колесников отыграл четыре сезона за казанский УНИКС (2017-2021).
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