Василие Мицич получил травму во время матча против Греции

Защитник сборной Сербии и «Анадолу Эфеса» травмировал правую ногу во время матча против команды Греции в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

Инцидент произошел за 3:24 до конца второй четверти встречи при счете 42:42. Двукратный MVP Финалов четырех Евролиги подвернул ногу и упал на паркет, схватившись за правую лодыжку.

Спустя минуту Мицич поднялся и отправился в раздевалку с помощью врачей.

За несколько минут до травмы Мицича сборная Греции осталась без Костаса Адетокумбо. После данка через Николу Йокича игрок неудачно приземлился, после чего отправился на скамейку запасных, а затем в раздевалку.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду