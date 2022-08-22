Яннис Адетокумбо возобновил тренировки и полетит на матч против Сербии

Форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо возобновил тренировки и готовится к предстоящему отборочному матчу чемпионата мира-2023 против команды Сербии.

В пятницу Яннис пропустил товарищеский матч против Турции из-за болей в спине. Вчера звездный форвард «Милуоки» прошел МРТ-обследование, которое не выявило у него серьезного повреждения.

Партнеры Адетокумбо по сборной и продолжают тренироваться по индивидуальным программам и пропустят как минимум первый матч отборочного турнира чемпионата мира.

Стоит отметить, что в расписании воскресной тренировки сборной Греции были тактические упражнения без контакта.

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