Яннис Адетокумбо возобновил тренировки и полетит на матч против Сербии

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Форвард сборной Греции Яннис Адетокумбо возобновил тренировки и готовится к предстоящему отборочному матчу чемпионата мира-2023 против команды Сербии.

В пятницу Яннис пропустил товарищеский матч против Турции из-за болей в спине. Вчера звездный форвард «Милуоки» прошел МРТ-обследование, которое не выявило у него серьезного повреждения.

Партнеры Адетокумбо по сборной Георгиос Папаяннис и Яннис Папапетру продолжают тренироваться по индивидуальным программам и пропустят как минимум первый матч отборочного турнира чемпионата мира.

Стоит отметить, что в расписании воскресной тренировки сборной Греции были тактические упражнения без контакта.

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