Неманя Бьелица пропустит матчи против Греции и Турции

Чемпион НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт» не поможет сборной Сербии в предстоящим матчах с Грецией и Турцией в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

Об этом сообщил главный тренер сербской сборной .

Тем не менее, по словам Пешича, травма Бьелицы оказалась не такой серьезной, как они думали. Ранее сообщалось, что форвард может пропустить предстоящий чемпионат Европы.

Участие Немани Недовича и Марко Гудурича в завтрашнем матче против Греции остается под вопросом.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду