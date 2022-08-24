Неманя Бьелица пропустит матчи против Греции и Турции

Чемпион НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт» Неманя Бьелица не поможет сборной Сербии в предстоящим матчах с Грецией и Турцией в рамках квалификации чемпионата мира-2023.
Об этом сообщил главный тренер сербской сборной Светислав Пешич.
Тем не менее, по словам Пешича, травма Бьелицы оказалась не такой серьезной, как они думали. Ранее сообщалось, что форвард может пропустить предстоящий чемпионат Европы.
Участие Немани Недовича и Марко Гудурича в завтрашнем матче против Греции остается под вопросом.
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