Колин Каухерд: «Хорошие клубы не будут потрошить состав ради Дюрэнта, которому не нравилось даже в «Уорриорз»

Телеведущий Колин Каухерд объяснил, почему звездный форвард Кевин Дюрэнт решил остаться в «Бруклине».

, , , , были заинтересованы, но в этих организациях хорошее руководство. А хорошее руководство не будет портить команду ради парня, который не был счастлив даже в «Голден Стэйт». Они не собираются потрошить состав и жертвовать шестью пиками первого раунда.

«Бруклин», вероятно, сказал: «У тебя есть выбор. Ты можешь остаться, у нас талантливая команда, много шутеров. Либо перейти в организацию с плохим руководством и стать люстрой за 20 миллионов долларов в паршивом доме», – заявил Каухерд.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?