Евгений Колесников перешел в ЦСКА

объявил о приобретении атакующего защитника (36 лет, 195 см).

«Горжусь возвращением в родной клуб. С честью буду защищать его знамя и цвета. Помню и знаю про победные традиции команды, которые прививаются каждому воспитаннику и игроку, мы обязательно их продолжим. ЦСКА всегда будет первым!» – прокомментировал переход Колесников.

Игрок является воспитанником московского клуба, за юношескую команду которого он играл с 2002-го по 2004-й годы.

В нынешнем сезоне в составе Колеников провел 12 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 6,7 очка, 2 подбора и 1,3 передачи при реализации 45,5% трехочковых.

Виктор Кейру: «Я был жесткий противник баскета, но Майкл Джордан умеет вдохновлять»