Патрик Беверли: «У меня нет претензий к «Миннесоте»

Защитник «Юты» во время стрима заявил, что не держит зла на «Миннесоту».

Клуб этим летом обменял Беверли после сезона, в котором он стал одним из любимцев болельщиков «Вулвс».

«У меня нет претензий к «Миннесоте», не могу сказать, что они поступили по отношению ко мне несправедливо. Наоборот, они хорошо со мной обошлись. Я перешел к ним в межсезонье прошлого года, а уже в феврале они дали мне продление контракта. Я благодарен им за это. Это бизнес», – заявил Беверли.

Беверли также привел цитату из рэпера Jay-Z: «Я не бизнесмен, я и есть сам бизнес».

и Беверли в феврале продлили контракт на 1 год и 13 миллионов долларов.

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