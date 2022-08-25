«Лейкерс» обменяют Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона в «Юту» на Патрика Беверли

договорились с «Ютой» об обмене атакующего защитника (21 год, 193 см) и легкого форварда (26 лет, 198см) на разыгрывающего (34 года, 185 см).

Ожидается, что сделка будет завершена в четверг утром. Согласно источникам, драфт-пики не задействованы в сделке.

В минувшем сезоне Беверли провел 58 матчей за «Миннесоту», набирая в среднем 9,2 очка, 4,6 передачи и 4,1 подбора. В прошлом месяце 34-летний игрок перешел в «Юту» в результате обмена с участием Руди Гобера. Патрик выступал за «Клипперс» с 2017 по 2021 год.

Хортон-Такер провел за «Лейкерс» три сезона. В минувшем сезон он набирал 10,0 очка, 3,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру.

На счету Джонсона один сезон за «Лейкерс». В 48 матчах его средние показатели составили 6,7 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи.

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