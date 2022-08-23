«Лейкерс» интересуются Патриком Беверли и Бояном Богдановичем

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Опытные игроки «Юты» Патрик Беверли и Боян Богданович могут оказаться в «Лейкерс» по итогам нынешнего межсезонья.

Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, калифорнийцы не нашли способа выменять у «Бруклина» Кайри Ирвинга и сосредоточились на усилении ролевыми игроками.

Этим летом «Джаз» расстались с Руди Гобером. В данный момент клуб рассматривает варианты обмена Донована Митчелла и может полностью уйти в перестройку.

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