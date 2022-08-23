«Лейкерс» интересуются Патриком Беверли и Бояном Богдановичем

Опытные игроки «Юты» Патрик Беверли и Боян Богданович могут оказаться в «Лейкерс» по итогам нынешнего межсезонья.
Как сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания, калифорнийцы не нашли способа выменять у «Бруклина» Кайри Ирвинга и сосредоточились на усилении ролевыми игроками.
Этим летом «Джаз» расстались с Руди Гобером. В данный момент клуб рассматривает варианты обмена Донована Митчелла и может полностью уйти в перестройку.
Молодые из «Кливленда» надеются покорить НБА? Все уже было в эпоху Майкла Джордана (и закончилось страданиями)