«Справедливость для Кобе и Джиджи». Ванесса Брайант отреагировала на приговор суда

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Ванесса Брайант, вдова легенды «Лейкерс» Кобе Брайанта, после оглашения приговора по делу о фотографиях с места крушения вертолета выложила в Instagram фотографию с мужем и дочерью.

«Все для вас! Я вас люблю! Справедливость для Кобе и Джиджи!» – написала Ванесса.

Ванесса Брайант выиграла судебный процесс против округа Лос-Анджелес. Суд присяжных присудил ей 16 миллионов долларов за эмоциональный стресс, вызванный тем, что заместители шерифа и пожарные распространили фотографии с места крушения вертолета, в результате которого в 2020 году погибли ее муж Кобе и 13-летняя дочь Джианна.

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