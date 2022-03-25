Жена Кобе Брайанта объявила о возобновлении сотрудничества с Nike

Ванесса Брайант, супруга легендарного игрока НБА Кобе Брайанта, объявила о подписании нового контракта с Nike. Ожидается, что компания вновь сможет производить именные кроссовки Брайанта и другие предметы одежды, носящие его имя и имя его дочери Джиджи.

Сто процентов выручки поступит в благотворительный фонд Mamba and Mambacita Sports Foundation.

Контракт Кобе Брайант с Nike истек в апреле 2022 года. Его супруга склонялась к тому, чтобы подписать соглашение с другим брендом и даже публиковала на своей странице рекламу Adidas, в которой снялась ее дочь Наталья.

Придя в НБА в 1996 году, Брайант подписал контракт с Adidas, но в 2003 году перешел в Nike. За время его спортивной карьеры было выпущено 11 именных кроссовок, еще несколько было выпущено после того, как он завершил карьеру.

Защитник , его дочь Джиджи Брайант и еще семь пассажиров погибли 26 января 2020 года в результате крушения вертолета в Калифорнии.