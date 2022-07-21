Ванесса Брайант – Клэю Томпсону: «Спасибо за твою поддержку и любовь к Кобе, моей Джиджи и нашей семье»

Ванесса Брайант, вдова легенды НБА Кобе Брайанта, поблагодарила защитника Клэя Томпсона за то, что он упомянул ее супруга во время благодарственной речи на церемонии вручения наград ESPY.

«Клэй Томпсон, ты неподражаем. Спасибо за твою поддержку и любовь к Кобе, моей Джиджи и нашей семье. Спасибо, что всегда упоминаешь мою Джиджи, когда вспоминаешь о Кобе. Поздравляю», – написала Ванесса в Instagram.

Томпсон стал обладателем приза «Возвращение года» по версии ESPY.

«Не знаю, смотрит ли Ванесса церемонию, но я хочу поблагодарить ее и трех ее прекрасных дочерей. Мы думаем о Кобе и Джиджи каждый день. И во время восстановления я каждый день читал «Мамба менталити». Те моменты, когда я смотрел за его игрой, все это в числе моих лучших воспоминаний. Он вдохновил меня стать тем, кем я стал сегодня», – сказал Клэй во время своей речи.

Клэй Томпсон снова стал звездой перед шестым матчем финала. Именно в шестых матчах рождалась и умирала его легенда