«Чикаго» собирается подписать Костаса Адетокумбо

заинтересован в подписании контракта с тяжелым форвардом (24 года, 208 см), младшим братом суперзвезды «Милуоки» , сообщает греческое издание SDNA.

По словам исполнительного вице-президента «Буллс» Артураса Карнишоваса, он уже разговаривал с Костасом и намерен сделать предложение.

Костас провел прошлый сезон за французский и сейчас является свободным агентом. Игрок хочет вернуться в , где он выступал с 2018 по 2021 год за «Даллас» и «Лейкерс».

Желание «Буллс» подписать Костаса может быть связано с недавним заявлением его звездного брата Янниса о том, что он не исключает возможность перехода в «Чикаго» в будущем.

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