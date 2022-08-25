«Чикаго» собирается подписать Костаса Адетокумбо

«Чикаго» заинтересован в подписании контракта с тяжелым форвардом Костасом Адетокумбо (24 года, 208 см), младшим братом суперзвезды «Милуоки» Янниса Адетокумбо, сообщает греческое издание SDNA.
По словам исполнительного вице-президента «Буллс» Артураса Карнишоваса, он уже разговаривал с Костасом и намерен сделать предложение.
Костас провел прошлый сезон за французский «Виллербан» и сейчас является свободным агентом. Игрок хочет вернуться в НБА, где он выступал с 2018 по 2021 год за «Даллас» и «Лейкерс».
Желание «Буллс» подписать Костаса может быть связано с недавним заявлением его звездного брата Янниса о том, что он не исключает возможность перехода в «Чикаго» в будущем.
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