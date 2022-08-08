Сборная Нигерии отреагировала на фотографию с братьями Адетокумбо в форме Греции

Форвард Яннис Адетокумбо опубликовал в твиттере трогательную фотографию.

На фото представлены все четыре брата Адетокумбо – Костас, Танасис, Алекс и сам Яннис – в форме сборной Греции.

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Твиттер Янниса Адетокумбо

Родители братьев Адетокумбо переехали в Грецию из Нигерии. В официальном аккаунте африканской сборной появилась реакция на ставшую популярной в сети фотографию.

Твиттер сборной Нигерии

В 2019 году Яннис рассказывал о важности для него нигерийских корней.

«Я вырос в нигерийском доме. Понятно, что родился уже в Греции и пошел здесь в школу. Но когда я возвращался домой, то там не было греческой культуры. Там была нигерийская культура. Во главе угла стояла дисциплина, уважение к старшим, моральные качества», – сказал тогда Яннис.