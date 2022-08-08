Алекс Адетокумбо не попадет в заявку Греции на Евробаскет-2022, участие Папаяниса под вопросом

Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис сократил расширенный состав команды перед Евробаскетбом-2022 на пять игроков.

Тренировочный лагерь греков покинули младший из братьев Адетокумбо Алекс, а также Лефтерис Мандзукас, Омирос Неципоглу, Георгиос Танулис и Георгиос Цалбурис.

Участие центрового Георгиоса Папаянниса находится под вопросом. Игрок «Панатинаикоса» пока не может тренироваться из-за травмы.

К чемпионату Европы продолжают готовиться 19 баскетболистов: Димитриос Аграванис, , , , Лефтерис Бохоридис, , Никос Хугас, Тайлер Дорси, Костис Гонтикас, Панайотис Калаицакис, Леонидас Каселакис, Яннис Кузелоглу, Яннулис Ларендзакис, Михалис Лунцис, Димитриос Мораитис, Георгиос Панаяннис, , Яннис Папапетру, Костас Слукас.

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