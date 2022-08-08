Алекс Адетокумбо не попадет в заявку Греции на Евробаскет-2022, участие Папаяниса под вопросом

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Главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис сократил расширенный состав команды перед Евробаскетбом-2022 на пять игроков.

Тренировочный лагерь греков покинули младший из братьев Адетокумбо Алекс, а также Лефтерис Мандзукас, Омирос Неципоглу, Георгиос Танулис и Георгиос Цалбурис.

Участие центрового Георгиоса Папаянниса находится под вопросом. Игрок «Панатинаикоса» пока не может тренироваться из-за травмы.

К чемпионату Европы продолжают готовиться 19 баскетболистов: Димитриос Аграванис, Яннис Адетокумбо, Костас Адетокумбо, Танасис Адетокумбо, Лефтерис Бохоридис, Ник Калатес, Никос Хугас, Тайлер Дорси, Костис Гонтикас, Панайотис Калаицакис, Леонидас Каселакис, Яннис Кузелоглу, Яннулис Ларендзакис, Михалис Лунцис, Димитриос Мораитис, Георгиос Панаяннис, Костас Папаниколау, Яннис Папапетру, Костас Слукас.

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