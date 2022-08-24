Кендрик Перкинс: «Дюрэнт не такой влиятельный, как он думает»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что суперзвезда «Бруклина» Кевин Дюрэнт не такой влиятельный, как он думает.

«У Кевина Дюрэнта нет власти, нет влияния.

Он попытался запросить обмен, ничего не произошло. Он пытался добиться увольнения Стива Нэша и Шона Маркса, но ничего не вышло. Приближается тренировочный лагерь, Дюрэнт понял, что команды не хотят расставаться с молодыми суперзвездами, и решил встретиться с руководством клуба и все уладить. Но как можно все уладить, если доверие уже подорвано.

Это доказательство того, что Дюрэнт не такой влиятельный, как он думает», – заявил Перкинс.

Ранее в межсезонье Дюрэнт попросил «Нетс» об обмене в другую команду и потребовал уволить генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера Стива Нэша. После нескольких месяцев переговоров и слухов «Нетс» объявили, что договорились с игроком – Дюрэнт, Маркс и Нэш остаются.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?