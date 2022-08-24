Билл Симмонс: «Хотел бы поблагодарить «Нетс» и Дюрэнта за два месяца бессмысленного контента»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Билл Симмонс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс отреагировал на заявление «Бруклина» о том, что двукратный чемпион НБА Кевин Дюрэнт договорился с командой и останется в следующем сезоне.

«От лица всех сотрудников издания The Ringer хотел бы поблагодарить «Нетс» и Кевина Дюрэнта за два месяца оживленного, провокационного и в конечном счете бессмысленного контента для подкастов и письменных материалов», — написал Симмонс на своей странице в Twitter.

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