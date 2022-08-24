Кевин Дюрэнт – журналисту: «Я не должен ничего тебе объяснять. Напомни, кто ты?»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт жестко ответил журналисту Джордану Хиксу, который потребовал, чтобы игрок объяснил свои действия.

«Ни единого твита с объяснениями. А потом он злится, когда репортеры пытаются что-то выяснить. Злится, когда вся лига уже устала от него. Я тебя защищал, но ты оказался слабаком», – написал журналист.

«Я не должен ничего объяснять Джордану Хиксу. Напомни, кто ты?» – ответил Дюрэнт.

Ранее в межсезонье Дюрэнт попросил «Нетс» об обмене в другую команду. После нескольких месяцев переговоров и слухов о возможном обмене Кевина «Нетс» объявили, что договорились с игроком и он остается.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?