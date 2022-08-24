Ник Калатес официально стал игроком «Фенербахче»

объявил о подписании контракта с разыгрывающим (33 года, 198 см). Соглашение рассчитано на два года.

Калатес провел предыдущие два сезона за испанскую «Барселону». В минувшем сезоне защитник набирал в среднем 6,3 очка, 5,2 передачи и 4,3 подбора.

Калатес предпочел турецкий клуб, несмотря на большой интерес со стороны греческого «Панатинаикоса». Сообщалось, что грек отклонил предложение «Пао» на 4 миллиона евро за 3 сезона. Калатес запросил зарплату в 4,5 миллиона, но клуб не устроил такой вариант.

Никола Йокич попробует стать MVP третий сезон подряд. За последние 50 лет это удавалось лишь Лэрри Берду