Владимир Лучич: «Получил предложение от «Зенита» этим летом»

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Форвард «Баварии» Владимир Лучич (33 года, 204 см) заявил, что в нынешнее межсезонье им интересовались некоторые клубы Евролиги, а также санкт-петербургский «Зенит».

«У меня были предложения от «Анадолу Эфеса», «Фенербахче», «Милана» и «Зенита». «Партизан» со мной не связывался, но мне не сказали, что он тоже хочет подписать меня», – признался Лучич.

В феврале этого года игрок сборной Сербии продлил контракт с «Баварией» до 2025 года.

В прошлом сезоне Лучич провел 31 матч в Евролиге, набирая в среднем 12,3 очка и 4,2 подбора при реализации 34% из-за дуги.

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