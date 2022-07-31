«Фенербахче» объявил о переходе Карсена Эдвардса

Разыгрывающий Карсен Эдвардс (24 года, 180 см) продолжит карьеру в турецком .

Эдвардс был выбран под общим 33-м номером на драфте НБА-2019 и два года выступал за .

В прошлом сезоне Карсен в основном играл в Лиге развития, где стал самым результативным баскетболистом – 26,8 очка, 2,7 подбора, 4,2 передачи и 1,4 перехвата в 31 встрече.

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