«Фенербахче» объявил о переходе Карсена Эдвардса

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Разыгрывающий Карсен Эдвардс (24 года, 180 см) продолжит карьеру в турецком «Фенербахче».

Эдвардс был выбран под общим 33-м номером на драфте НБА-2019 и два года выступал за «Бостон».

В прошлом сезоне Карсен в основном играл в Лиге развития, где стал самым результативным баскетболистом – 26,8 очка, 2,7 подбора, 4,2 передачи и 1,4 перехвата в 31 встрече.

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