«Фенербахче» объявил о переходе Немани Бьелицы

Турецкий «Фенербахче» объявил о возвращении в команду чемпиона НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт» Немани Бьелицы (34 года, 208 см).
Турецкий клуб и Бьелица подписали 2-летний контракт.
Серб провел сезон-21/22 в «Уорриорз». В 71 матче регулярки он набирал 6,1 очка, 4,1 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.
1 июля Неманя получил статус свободного агента. Несмотря на интерес к нему в НБА и со стороны других клубов Евролиги, он решил вернуться в «Фенербахче», за который уже играл с 2013 по 2015 год.
Самый интересный контракт лета в НБА – не Харден, не Эйтон и не Зайон. Он у новичка «Индианы» из второго раунда