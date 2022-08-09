«Фенербахче» объявил о переходе Немани Бьелицы

Турецкий объявил о возвращении в команду чемпиона НБА 2022 года в составе (34 года, 208 см).

Турецкий клуб и Бьелица подписали 2-летний контракт.

Серб провел сезон-21/22 в «Уорриорз». В 71 матче регулярки он набирал 6,1 очка, 4,1 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

1 июля Неманя получил статус свободного агента. Несмотря на интерес к нему в НБА и со стороны других клубов , он решил вернуться в «Фенербахче», за который уже играл с 2013 по 2015 год.

Самый интересный контракт лета в НБА – не Харден, не Эйтон и не Зайон. Он у новичка «Индианы» из второго раунда