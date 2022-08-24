«Кливленд» проявляет интерес к Доновану Митчеллу

«Кавальерс» на днях связывались с «Ютой» по поводу возможного обмена атакующего защитника , сообщает SNY. Уровень интереса «Кливленда» к Митчеллу неизвестен, но у «Кэвс» есть молодые игроки и драфт-пики, чтобы сделать конкурентоспособное предложение.

Лучшую цену за Митчелла в данный момент может предложить «Нью-Йорк». Также на игрока претендуют «Лейкерс», «Бруклин», «Вашингтон» и «Шарлотт».

Контракт Мичелла рассчитан до 2026 года и имеет опцию игрока на сезон-2025/26. За следующий сезон защитник заработает 30,4 млн долларов.

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