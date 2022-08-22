Юдонис Хаслем завершит карьеру после сезона-2022/23

Тяжелый форвард «Майами» заявил, что сезон-2022/23 станет последним в его карьере.

«Еще один год», – сказал он.

Хаслем стал игроком «Хит» в 2003 году. С тех пор он неизменно выступает за флоридскую команду. Сезон-2022/23 станет для ветерана 20-м в .

В прошедшем регулярном чемпионате 42-летний баскетболист принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 2,5 очка и 1,9 подбора.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики