Юдонис Хаслем объявит решение о дальнейшей карьере в воскресенье

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42-летний тяжелый форвард «Майами» Юдонис Хаслем официально объявит о своих планах на будущее в воскресенье в своем молодежном лагере, сообщает журналист The South Florida Sun-Sentinel Айра Уиндерман.

Как отметил Уиндерман, объявление о завершении карьеры не может состояться в такой неформальной обстановке.

Ранее сообщалось, что Хаслем собирается принять предложение команды по продлению контракта. Следующий сезон может стать 20-м в карьере Юдониса.

В 2002 году Хаслем не был выбран на драфте, а в следующем присоединился к «Майами». С тех пор он неизменно выступает за флоридскую команду.

В минувшем сезоне НБА 42-летний «большой» принял участие в 13 матчах, набирая 2,5 очка и 1,9 подбора за игру.

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