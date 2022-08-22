Юдонис Хаслем: «Я буду играть в этом сезоне, потому что говорил об этом с отцом»

Форвард «Майами» признался, что отец Джонни, который скончался в августе прошлого года, является одной из главных причин, по которой он решил провести 20-й сезон в лиге.

«Я решил следовать тому, о чем мы говорили с отцом. Я закончу то, что начал, и сыграю 20 сезонов. Я буду играть в этом сезоне, потому что говорил об этом с отцом.

В этом сезоне все будет по-другому, это будет не так просто. Но цель остается прежней – выиграть чемпионат, поставить все на карту и уйти с высоко поднятой головой. Я готов провести еще один сезон для папы, для города, для команды», – сказал 42-летний Хаслем.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики