«Бостон», «Торонто» и «Майами» остаются фаворитами в борьбе за звездного форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта, поскольку обладают активами, необходимыми для удовлетворения запрашиваемой цены «Нетс», сообщает The Athletic.
Тем не менее, ни один клуб пока не согласился на требования «Бруклина», и переговоров в последнее время не было. «Нетс» рассчитывают получить за Дюрэнта высококлассных игроков и драфт-пики.
Согласно источникам в лиге, в июле «Селтикс» предлагали «Нетс» Джейлена Брауна, Деррика Уайта и выбор в первом раунде драфта. «Рэпторс» отказались включить в сделку лучшего новичка прошлого сезона Скотти Барнса. «Хит» не готов обсуждать возможный обмен с участием Бэма Адебайо.
Интерес к Дюрэнту также проявляли «Филадельфия», «Милуоки», «Денвер» и «Новый Орлеан». В прошлом месяце «Атланта» предлагала за звездного форварда Джона Коллинза, Деандре Хантера и драфт-пик. Переговоры ни с одной из команд не получили продолжения.
Последней командой, проявившей интерес к Дюрэнту, был «Мемфис». У «Гризлис» есть пять драфт-пиков в первом раунде (четыре собственных незащищенных пика и один защищенный пик «Голден Стэйт» в 2024 году), которые можно использовать при обмене, а также молодые игроки, такие как Джарен Джексон, Десмонд Бэйн, Заир Уильямс, Брэндон Кларк, Кеннеди Чандлер и Дэвид Родди.
В контракте Дюрэнта с «Нетс» остались четыре года и 198 миллионов долларов.
Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?