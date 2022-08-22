, и остаются фаворитами в борьбе за звездного форварда «Бруклина» , поскольку обладают активами, необходимыми для удовлетворения запрашиваемой цены «Нетс», сообщает The Athletic.

Тем не менее, ни один клуб пока не согласился на требования «Бруклина», и переговоров в последнее время не было. «Нетс» рассчитывают получить за Дюрэнта высококлассных игроков и драфт-пики.

Согласно источникам в лиге, в июле «Селтикс» предлагали «Нетс» Джейлена Брауна, Деррика Уайта и выбор в первом раунде драфта. «Рэпторс» отказались включить в сделку лучшего новичка прошлого сезона Скотти Барнса. «Хит» не готов обсуждать возможный обмен с участием Бэма Адебайо.

Интерес к Дюрэнту также проявляли «Филадельфия», «Милуоки», «Денвер» и «Новый Орлеан». В прошлом месяце «Атланта» предлагала за звездного форварда Джона Коллинза, Деандре Хантера и драфт-пик. Переговоры ни с одной из команд не получили продолжения.

Последней командой, проявившей интерес к Дюрэнту, был «Мемфис». У «Гризлис» есть пять драфт-пиков в первом раунде (четыре собственных незащищенных пика и один защищенный пик «Голден Стэйт» в 2024 году), которые можно использовать при обмене, а также молодые игроки, такие как Джарен Джексон, Десмонд Бэйн, Заир Уильямс, Брэндон Кларк, Кеннеди Чандлер и Дэвид Родди.

В контракте Дюрэнта с «Нетс» остались четыре года и 198 миллионов долларов.

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