«Финикс» предлагал Микэла Бриджеса и несколько драфт-пиков первого раунда за Кевина Дюрэнта

«Финикс» предлагал «Бруклину» свингмена и несколько пиков первого раунда будущих драфтов за звездного форварда Кевина Дюрэнта. Предложение не заинтересовало «Нетс», сообщает The Athletic.

Поскольку «Санз» подписали максимальный четырехлетний контракт с и не могут обменять его до января, клуб пытался провернуть трех- или четырехстороннюю сделку, в результате которой «Нетс» получили бы игрока уровня Матча всех звезд. не удалось найти подходящую сделку.

«Бостон», «Торонто» и «Майами» остаются главными претендентами на Дюрэнта. Интерес к форварду также проявляли «Филадельфия», «Милуоки», «Денвер», «Новый Орлеан», «Атланта» и «Мемфис».

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