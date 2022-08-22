«Мемфис» проявляет интерес к Кевину Дюрэнту

«Мемфис» заинтересован в приобретении звездного форварда «Бруклина» , сообщает The Athletic.

Согласно источникам, «Гризлис» не хотят включать в сделку молодого бигмена и снайпера . Клуб предпочел бы построить предложение вокруг пяти драфт-пиков первого раунда, включая четыре собственных незащищенных пика и защищенный пик «Голден Стэйт Уорриорз» 2024 года.

В распоряжении также есть другие молодые игроки, которые могут быть включены сделку по Дюрэнту, в том числе 10-й номер драфта-2021 Заир Уильямс, и выбранные на драфте-2022 Джейк Ларэвиа, Дэвид Родди и Кеннеди Чендлер.

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