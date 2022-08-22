«Нетс» планируют оставить Кайри Ирвинга

«Бруклин» дал понять командам, которые заинтересованы в приобретении разыгрывающего , что планируют оставить его, сообщает The Athletic.

Согласно источнику, в межсезонье Ирвинг проводил совместные тренировки с одноклубниками и вел «конструктивный диалог» с командой.

Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что Ирвинг настроен провести сезон-2022/23 в «Бруклине».

В июне Ирвинг воспользовался опцией в контракте и продлил его на сезон-2022/23 с зарплатой 36,9 млн долларов.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?