«Нетс» планируют оставить Кайри Ирвинга

«Бруклин» дал понять командам, которые заинтересованы в приобретении разыгрывающего Кайри Ирвинга, что планируют оставить его, сообщает The Athletic.
Согласно источнику, в межсезонье Ирвинг проводил совместные тренировки с одноклубниками и вел «конструктивный диалог» с командой.
Ранее инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что Ирвинг настроен провести сезон-2022/23 в «Бруклине».
В июне Ирвинг воспользовался опцией в контракте и продлил его на сезон-2022/23 с зарплатой 36,9 млн долларов.
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