Журналист Ник Фриделл: «Нетс» не доверяют Кайри Ирвингу»

Журналист ESPN Ник Фриделл заявил, что руководство и игроки «Бруклина» за последние два года потеряли доверие к разыгрывающему .

«Ирвинг должен играть, он должен быть частью команды каждый день. И он должен играть на том уровне, на который, как все в лиге знают, он способен.

Но он не демонстрировал этого последние два сезона. Может ли он вернуть доверие команды? Безусловно. Кайри невероятно талантливый игрок. Один из лучших защитников своей эпохи. Но команда и клуб не доверяют ему, доверие было подорвано», – сказал Фриделл.

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