Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг провели совместную тренировку

Звезды «Бруклина» Кевин Дюрэнт и были замечены вместе на тренировке в Лос-Анджелесе.

В тренировке участвовали и другие игроки , такие как (Атланта»), Виктор Оладипо («Майами»), Майкл Портер («Денвер») и Карис Леверт («Кливленд»).

Дюрэнт и Ирвинг впервые вместе появились на публике на фоне слухов о возможном обмене обоих игроков из «Бруклина». Дюрэнт попросил клуб об обмене, а также потребовал уволить генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера команды Стива Нэша.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Нетс» надеются, что Дюрэнт передумает и команде удастся сохранить состав.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?