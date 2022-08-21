Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг провели совместную тренировку

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Звезды «Бруклина» Кевин Дюрэнт и Кайри Ирвинг были замечены вместе на тренировке в Лос-Анджелесе.

В тренировке участвовали и другие игроки НБА, такие как Трэй Янг (Атланта»), Виктор Оладипо («Майами»), Майкл Портер («Денвер») и Карис Леверт («Кливленд»).

Дюрэнт и Ирвинг впервые вместе появились на публике на фоне слухов о возможном обмене обоих игроков из «Бруклина». Дюрэнт попросил клуб об обмене, а также потребовал уволить генерального менеджера Шона Маркса и главного тренера команды Стива Нэша.

По словам инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Нетс» надеются, что Дюрэнт передумает и команде удастся сохранить состав.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?

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