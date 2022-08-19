Джей Уильямс: «Если «Лейкерс» соберут Ирвинга, Дэвиса и Джеймса в одной команде, они с вероятностью 1000 процентов выиграют чемпионат»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Уильямс уверен, что достаточно приобрести разыгрывающего «Нетс» Кайри Ирвинга, чтобы завоевать титул чемпиона.

«Не знаю, готовы ли «Лейкерс» отдать больше одного драфт-пика первого раунда, чтобы заполучить Ирвинга. На месте Джинни Басс я бы пошел все, чтобы принести Леброну Джеймсу еще один чемпионский титул.

Все зависит от того, что им придется отдать. Но если они соберут , и в одной команде, они с вероятностью 1000 процентов выиграют чемпионат», – сказал Уильямс.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе