«Нетс» хотят получить за Кайри Ирвинга состоявшегося талантливого игрока

Позиция руководителей «Бруклина» заключается в том, что они не хотят отдавать разыгрывающего в обмен на будущие активы, сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на источники в лиге.

Несмотря на все потрясения, которые произошли в клубе за последние несколько месяцев, «Нетс» хотят получить за Ирвинга состоявшегося талантливого игрока, который поможет им победить прямо сейчас.

По информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, «Нетс» надеются сохранить нынешний состав команды. Ирвинг также настроен провести сезон-2022/23 в «Бруклине».

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