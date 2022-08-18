Адвокат Константина Ярошенко – о возможном обмене Бриттни Грайнер: «Надеюсь, что рано или поздно обмен осуществится»

Алексей Тарасов, адвокат летчика Константина Ярошенко, который был осужден в США и несколько месяцев назад вернулся в Россию в результате обмена, считает, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяют на россиянина Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием.

«Я надеюсь, что рано или поздно обмен осуществится. Понятно, что такие вещи обсуждаются на уровне двух государств по дипломатическим каналам, а итоговое решение остается за лидерами двух стран. Вопрос только в том, какая это будет договоренность и кого на кого обменяют.

Со стороны России было названо два имени, которых они хотят получить от нас: Грайнер и Уилан. За них готовы отдать Виктора Бута. Закономерно задать вопрос, почему двух на одного, а не двух на двух. Я говорю это как сторонний наблюдатель, сам я в этих переговорах не участвую», – сказал Тарасов.

«Если учесть, что Виктор Бут, которого, возможно, готовят к обмену на двух граждан США, отбывает наказание сроком 25 лет, а Пол Уилан в России — 16 лет, срок наказания Грайнер в девять лет сделает такой обмен в цифровом исчислении фактически равноценным, что немаловажно», — отметил адвокат Игорь Бушманов.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Бриттни Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Защита американки подала апелляционную жалобу на приговор.

Вашингтон предложил Москве обменять Виктора Бута на Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

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