Адвокат Константина Ярошенко – о возможном обмене Бриттни Грайнер: «Надеюсь, что рано или поздно обмен осуществится»

Теги происшествия УГМК жен чемпионат России жен сборная США жен женская НБА Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Алексей Тарасов, адвокат летчика Константина Ярошенко, который был осужден в США и несколько месяцев назад вернулся в Россию в результате обмена, считает, что американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяют на россиянина Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием.

«Я надеюсь, что рано или поздно обмен осуществится. Понятно, что такие вещи обсуждаются на уровне двух государств по дипломатическим каналам, а итоговое решение остается за лидерами двух стран. Вопрос только в том, какая это будет договоренность и кого на кого обменяют.

Со стороны России было названо два имени, которых они хотят получить от нас: Грайнер и Уилан. За них готовы отдать Виктора Бута. Закономерно задать вопрос, почему двух на одного, а не двух на двух. Я говорю это как сторонний наблюдатель, сам я в этих переговорах не участвую», – сказал Тарасов.

«Если учесть, что Виктор Бут, которого, возможно, готовят к обмену на двух граждан США, отбывает наказание сроком 25 лет, а Пол Уилан в России — 16 лет, срок наказания Грайнер в девять лет сделает такой обмен в цифровом исчислении фактически равноценным, что немаловажно», — отметил адвокат Игорь Бушманов.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Бриттни Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Защита американки подала апелляционную жалобу на приговор.

Вашингтон предложил Москве обменять Виктора Бута на Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

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