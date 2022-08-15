Мария Захарова: «Слова баскетболистки о наличии у нее наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнение, а обыски у бывшего президента – нет»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти США в двуличии из‑за заявлений о «неприемлемом» приговоре баскетболистке Бриттни Грайнер на фоне молчания по поводу обысков у бывшего президента .

«Грайнер провозила картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось гашишное масло. Баскетболистка сама в этом призналась, так как смысла отпираться не было никакого.

Слова американской баскетболистки о наличии у нее запрещенных к провозу наркотических веществ ставятся Белым домом под сомнение, а экстраординарное событие, которое вызывает вопросы у всех Штатов – обыски в частном доме предыдущего главы государства, изъятие документов, которые, как утверждается, имеют отношение к национальной безопасности США, – нет», – заявила Мария Захарова.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Бриттни Грайнер была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. У нее нашли вейпы, жидкость в которых, как позднее подтвердил эксперт, содержала гашишное масло.

4 августа американская баскетболистка была приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей. Защита Грайнер подала апелляционную жалобу на приговор.

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