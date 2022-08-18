Адвокат Пола Уилана: «Апелляцию на приговор Бриттни Грайнер можно отозвать, если будут новые вводные по обмену»

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Адвокат американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж на 16 лет, Владимир Жеребенков, заявил, что апелляция на приговор баскетболистке Бриттни Грайнер может затянуть процесс обмена заключенными, однако апелляционную жалобу можно отозвать в любой момент.

«Мне и Полу американское посольство не рекомендовало подавать апелляцию, поскольку решался вопрос об обмене. Апелляция только затянет процесс. На ее рассмотрение минимум уходит полтора или два месяца.

В данном случае, видимо, у защиты Грайнер есть какая-то своя позиция. С другой стороны, и отозвать апелляционную жалобу никогда не поздно, если будут какие-то новые вводные по обмену. Поймите, я просто не знаю всех доказательств.

Хранение и перевозка гашишного масла не является наказуемым в США. У нас это считается наркотическим средством. Видимо, адвокаты хотят указать на это. Что у Бриттни не было умысла на перевозку запрещенного вещества, поскольку для нее это не наркотик. И она вправе распоряжаться им, хранить, перевозить на территории Америки, а здесь забыла выложить из сумки.

Видимо, на это хотят сделать упор, что объективно данных совершения преступления нет. Хотя незнание не освобождает от уголовной ответственности. Такая общая форма нашего законодательства», – сказал адвокат.

Центровая екатеринбургского УГМК, «Финикса» и сборной США Бриттни Грайнер приговорена российским судом к 9 годам тюремного заключения общего режима, а также оштрафована на 1 миллион рублей за контрабанду гашишного масла. Защита американки подала апелляционную жалобу на приговор.

Вашингтон предложил Москве обменять российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего в США тюремный срок за торговлю оружием, на  Грайнер и Уилана.

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