Леброн Джеймс принял участие в тренировке команды женской НБА

Звездный форвард после неудачного появления в полулюбительской лиге CrawsOver принял участие в тренировке команды женской НБА в Сиэтле.

Джеймс присоединился к «Мистикс» во время подготовки команды к гостевому матчу серии 1/4 финала плей-офф против «Сиэтла». Позже «Вашингтон» проиграл матч (84:97, 0-2) и выбыл из турнира.

В субботу Леброн поучаствовал в матче полулюбительской лиги CrawsOver, однако встреча была остановлена во второй четверти из-за скользкого паркета.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?