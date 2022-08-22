Леброн Джеймс принял участие в тренировке команды женской НБА

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после неудачного появления в полулюбительской лиге CrawsOver принял участие в тренировке команды женской НБА «Вашингтон» в Сиэтле.
Джеймс присоединился к «Мистикс» во время подготовки команды к гостевому матчу серии 1/4 финала плей-офф против «Сиэтла». Позже «Вашингтон» проиграл матч (84:97, 0-2) и выбыл из турнира.
В субботу Леброн поучаствовал в матче полулюбительской лиги CrawsOver, однако встреча была остановлена во второй четверти из-за скользкого паркета.
Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?