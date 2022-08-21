Инсайдер Тим Бонтемпс: «Лейкерс» вынуждены обменять Расселла Уэстбрука»

Инсайдер ESPN Тим Бонтемпс объяснил, почему после продления контракта с клуб вынужден обменять Расселла Уэстбрука.

могли управлять ситуацией, подписать свободного агента на максимальный контракт, расстаться с Леброном и двигаться дальше с Энтони Дэвисом и еще двумя звездами.

Теперь они вынуждены обменять . Пока Леброн не был подписан, они, по крайней мере, могли сказать: «Мы выберемся из этой ситуации с Рассом, нам не нужно обменивать пики, следующим летом у нас будет много места в платежке, мы разберемся».

Но поскольку «Лейкерс» продлили контракт с Леброном, у них не будет достаточно денег, чтобы подписать максимального игрока. На мой взгляд, им нужно использовать контракт Уэстбрука и один из пиков и улучшить команду прямо сейчас», – сказал Бонтемпс.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе