Леброн Джеймс – о матче в CrawsOver: «Особенный вечер, несмотря на остановку игры»

Форвард Леброн Джеймс остался доволен участием в матче полулюбительской лиги CrawsOver в Сиэтле.

Во второй четверти игроки начали поскальзываться из-за конденсата на площадке. В итоге было принято решение остановить матч, чтобы избежать травм. Первым площадку покинул Леброн.

«Сиэтл, это был особенный вечер! Вау! Даже несмотря на то, что нам пришлось остановить игру по независящим от нас причинам! Я ценю любовь и гостеприимство по отношению ко мне и моим близким, которые пришли на это шоу!» – написал Джеймс в твиттере.

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