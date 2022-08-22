Скауты НБА считают Бронни Джеймса игроком конца первого раунда драфта или начала второго

По словам репортера «Кавальерс» и Cleveland.com Криса Федора, скауты считают, что старший сын суперзвезды «Лейкерс» , Бронни Джеймс, может быть выбран в конце первого или начале второго раунда драфта 2024 года.

«Все, с кем я разговаривал в НБА, кто зарабатывает этим на жизнь, кто занимается скаутингом, говорят о Бронни как о игроке, который будет выбран в конце первого раунда или начале второго.

Но сейчас все может поменяться. Он может провести отличный год в школе, затем отправиться в университет и провести отличный сезон на первом курсе, и тогда ситуация изменится», – заявил Федор.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?